Sprecher von Kurdenpartei HDP in Türkei kurzzeitig festgenommen

Ankara (Reuters) - Die türkischen Behörden haben in ihrem massiven Vorgehen gegen Kritiker erneut einen Politiker der pro-kurdischen Partei HDP festgenommen.

Ein Abgeordneter der HDP sagte am Freitag, der Sprecher der Partei, Osman Baydemir, sei vorübergehend wegen Beleidigung der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Er sei aber nach seiner Aussage wieder freigelassen worden. Der 46-Jährige war zehn Jahre lang Bürgermeister von Diyarbakir in der gleichnamigen überwiegend von Kurden bewohnten Provinz im Südosten. 2014 wurde er als Abgeordneter ins türkische Parlament gewählt und vertritt die Provinz Sanliurfa.

Mehr als ein Dutzend HDP-Abgeordnete wurden bislang festgenommen, darunter auch die beiden Vorsitzende Selahattin Demirtas und Figen Yuksekdag. Meist werden ihnen Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen. Die HDP bestreitet direkte Kontakte zur PKK, die seit mehr als drei Jahrzehnten für Autonomie der Kurdenregion kämpft.

Die HDP hat erklärt, rund 5000 Mitglieder seien nach dem Putschversuch im Juli vergangenen Jahres festgenommen worden. Insgesamt haben die türkischen Behörden seither rund 50.000 Menschen festgenommen. 150.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, der Justiz, der Polizei und des Militärs wurden entlassen oder vom Dienst suspendiert. Ihnen wird vorgeworfen, der Bewegung des Predigers Fetullah Gülen anzugehören, den die Türkei für den Drahtzieher des Putschversuches des Militärs hält. Gülen, der im Exil in den USA lebt, bestreitet eine Verwicklung in den Putschversuch.