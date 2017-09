Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kunden der Großbank UBS

Düsseldorf (Reuters) - Die Staatsanwaltschaft Bochum hat unter dem Verdacht der Steuer-Hinterziehung ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen Kunden der Schweizer Großbank UBS eingeleitet.

Es liefen in diesem Zusammenhang Durchsuchungen, an denen bis zu 130 Staatsanwälte und Steuerfahnder beteiligt seien.

Die Bochumer Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftskriminalität führe Ermittlungen "gegen eine Vielzahl von Beschuldigten aus dem gesamten Bundesgebiet", teilte die Anklagebehörde am Mittwoch weiter mit und bestätigte damit einen Vorhabbericht der "WirtschaftsWoche". Gegen die Beschuldigten bestehe der Verdacht, Erträge aus Kapitalanlagen bei der UBS in ihrem Einkommens- oder Erbschaftssteuererklärungen "pflichtwidrig nicht angegeben zu haben". Basis der Ermittlungen sei ein rund 2000 UBS-Kunden betreffender Datensatz eines Informanten, den das Land Nordrhein-Westfalen angekauft hatte. Dieser sei durch das Finanzamt und Steuerfahnder ausgewertet worden. Die Durchsuchungen hätten bereits am Dienstagvormittag begonnen, derzeit dauerten sie noch an. Bei der UBS war zunächst niemand zu erreichen.