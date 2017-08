Stada erwartet nach Eignerwechsel keine schnellen Zukäufe

Frankfurt (Reuters) - Der Arzneimittelhersteller Stada erwartet unter seinen neuen Eigentümern so schnell keine größeren Übernahmen.

"Erstmal müssen die Basis des Unternehmens, das Marken- und das Generikageschäft, in Europa stärker und effizienter gemacht werden", sagte Stada-Interimschef Engelbert Tjeenk Willink am Montag in einer Telefonkonferenz. "Größere Übernahmen, das ist eine Sache in zwei drei Jahren. Das ist alles im Detail absolut noch nicht besprochen, aber die Idee ist da." Stada wolle sich nun auf sein operatives Geschäft konzentrieren und müsse profitabler werden. Unterstützung soll dabei von den Finanzinvestoren Bain und Cinven kommen, denen in der vergangenen Woche die 5,3 Milliarden Euro schwere Übernahme von Stada im zweiten Anlauf doch noch knapp gelungen war.

Zünglein an der Waage war der US-Investor Paul Singer mit seinem Fonds Elliott. Er war mit fast zehn Prozent bei Stada eingestiegen und hatte bis zuletzt offengelassen, ob er seine Anteile verkaufen wolle. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hatte er rechtzeitig Zustimmung signalisiert. Stada-Finanzchef Bernhard Düttmann sagte, der Vorstand habe keine Transparenz darüber, wie viel Elliott noch halte. Mit dem Fonds habe es keinen Austausch gegeben. "Die wollten nicht mit uns reden", sagte Tjeenk Willink. Stada-Aktionäre, die das Angebot nicht angenommen haben, können das noch zwei Wochen lang bis zum 1. September nachholen.

Offen ist noch, wer das Unternehmen künftig führt. Die Verträge von Tjeenk Willink und Düttmann, die im Juli überraschend auf Vorstandschef Matthias Wiedenfels und Finanzchef Helmut Kraft gefolgt waren, laufen nur bis Jahresende. Tjeenk Willink zeigte sich offen, auch länger zu bleiben, wenn er gebraucht werde. Er wolle aber nicht die nächsten fünf bis zehn Jahre bei Stada verbringen, betonte er. Den Kurs seiner Vorgänger wolle er fortsetzen und nur die Intensität erhöhen. "Die Richtung, die in der Vergangenheit angefangen wurde, ist mit Sicherheit nicht falsch." Tjeenk Willink zufolge nutzt Stada aber bislang etwa kaum Synergien zwischen seinen unterschiedlichen Regionen und Gesellschaften. "Alles wird separat gemacht. Das bedeutet, das alles durchaus nicht zwei oder drei Mal gemacht wird, sondern 20 Mal. Diese Ineffizienz werden wir aus dem Unternehmen rausnehmen."