Stada-Käufer senken Annahmeschwelle und verlängern Offerte

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der schleppenden Annahme der Offerte für den Arzneimittelhersteller STADA haben die beiden Bieter die Mindestannahmeschwelle gesenkt. Nun müssen mindestens 67,5 Prozent des Kapitals das Angebot annehmen, teilten die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven mit. Bisher lag die Schwelle bei mindestens 75 Prozent. Die Laufzeit der Offerte verlängert sich um zwei Wochen bis 22 Juni.

Einen Tag vor dem Ende der Annahmefrist hatten Aktionäre das Angebot der Finanzinvestoren erst für 21,5 Prozent des Kapitals angenommen. Somit war bereits absehbar, dass die Schwelle wohl gesenkt wird, auch wenn Aktionäre ihre Anteilsscheine in öffentlichen Übernahmeverfahren üblicherweise erst zum Ende der Frist andienen.

Bain Capital und Cinven bieten insgesamt 66,00 Euro je Stada-Aktie, bestehend aus 65,28 Euro Angebotspreis zuzüglich der Dividende in Höhe von voraussichtlich 0,72 Euro je Aktie. Stada wird mit der Offerte mit rund 5,3 Milliarden Euro bewertet.

Die Bieter können die Laufzeit der Offerte nochmals verlängern.

June 07, 2017

