Stage Stores hält Dividende stabil

Die amerikanische Einzelhandelskette Stage Stores Inc. (ISIN: US85254C3051, NYSE: SSI) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 5 US-Cents je Anteilsschein aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 0,20 US-Dollar ausbezahlt. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 1,90 US-Dollar (Stand: 17. August 2017) einer Dividendenrendite von 10,53 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 13. September 2017 (Record date: 29. August 2017).

Stage Stores mit Firmensitz in Houston, im US-Bundesstaat Texas, betreibt in 42 amerikanischen Bundesstaaten 853 Läden. Die Shops operieren unter den Namen Bealls, Goody’s, Palais Royal, Peebles und Stage. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 erwirtschaftete Stage Stores einen Umsatz von 377,08 Mio US-Dollar (Vorjahr: 338,39 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 56,41 Prozent im Minus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de