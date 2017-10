Schwächelndes TV-Werbegeschäft

€uro am Sonntag

Die Nettoumsätze mit TV-Werbung dürften in diesem Jahr lediglich um 1,1 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro zulegen, pro­gnostizierte der Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Das wäre das schwächste Marktwachstum seit sechs Jahren.Die beiden größten werbefinanzierten Sendergruppen RTL und ProSiebenSat.1 erwarten, dass der deutsche TV-Werbemarkt 2017 in etwa das Niveau des Vorjahres erreichen wird. Nach einem Miniwachstum von 0,7 Prozent im Jahr 2011 waren es in den darauffolgenden Jahren stets zwei bis vier Prozent gewesen.