Äußerungen des Investment-Gurus Warren Buffett zu Apple ermunterten Anleger zum Einstieg beim iPhone-Hersteller. An der NASDAQ ging es am Montag zwischenzeitlich bis auf 153,70 US-Dollar nach oben. Damit markierten die Aktien des iPhone-Herstellers den höchsten Stand aller Zeiten. Apple wurde damit das erste Unternehmen in der Börsengeschichte, das einen Marktanteil von mehr als 800 Milliarden Dollar erzielen konnte. Zum Handelsende standen Apple-Titel bei 153 US-Dollar.

Buffett treibt den Kurs

Dabei waren es insbesondere Aussagen von Investment-Guru Warren Buffett, die die Anleger zum Kauf der Aktien animiert hatten. Der Starinvestor hatte im Rahmend der Hauptversammlung seines Investment-Vehikels Berkshire Hathaway am Samstag verkündet, dass er seine Beteiligung an dem Silicon-Valley-Star kräftig ausgebaut hat. Demnach hat der Milliardär seinen Apple-Anteil im ersten Quartal mehr als verdoppelt. Zum 31. März habe der Milliardär Apple-Anteilsscheine im Wert von 19,2 Milliarden Dollar im Depot gehabt - noch zum Jahresstart hatte der Wert seines Anteils bei 7,1 Milliarden Dollar gelegen.



