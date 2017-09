Warren Buffett: US-Aktien zu shorten ist ein Spiel, bei dem man nur verlieren kann

Starinvestor Warren Buffett ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ein Großteil seines Vermögens hat er cleveren Investitionsentscheidungen zu verdanken - darunter auch seiner optimistischen Einstellung zum US-Aktienmarkt. Dem hält er auch weiterhin die Treue.

"Wer für Amerika pessimistisch ist, ist verrückt"

Zum 100. Geburtstag des "Forbes"-Magazins fand ein Event statt, im Rahmen dessen der milliardenschwere Investor seine Einschätzung zur Lage der US-Wirtschaft gab. Der 87-Jährige ist überzeugt, dass bei US-Aktien noch viel Luft nach oben ist. "US-Aktien zu shorten, ist ein Spiel, bei dem man nur verlieren kann", erklärte er. "Wann immer ich Menschen höre, die sich pessimistisch über die USA äußern, denke ich mir, die müssen doch verrückt sein", so Buffett weiter. Die USA seien in ziemlich guter Form, attestierte er seinem Heimatland.

Optimistische Langfristaussage zum Dow Jones

Und geht es nach dem CEO von Berkshire Hathaway, wird sich an dieser Form auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Buffett ließ sich sogar zu einer gewagten Langfristprognose bezüglich des US-Leitindex Dow Jones Industrial hinreißen: Das Börsenbarometer werde in 100 Jahren bei mehr als einer Million Punkten stehen, zeigt sich der Starinvestor überzeugt. Wirft man einen Blick 100 Jahre zurück in die Vergangenheit, scheint die Prognose gar nicht so gewagt: Damals stand der Index bei 81 Punkten. Am Dienstag schloss das Börsenbarometer bei 22.3776 Zählern, nachdem er in diesem Jahr bereits diverse Male neue Rekordhöchststände erreicht hat.

Buffett als US-Bulle

Bereits seit geraumer Zeit zeigt sich der milliardenschwere Investor von der Stärke des US-Aktienmarktes beeindruckt - und handelt auch entsprechend. Im Jahresverlauf hat Buffett, ungeachtet der Tatsache, dass sich die Börsen auf hohem Niveau befinden und Experten immer wieder vor einem baldigen Crash warnen, mit US-Aktien in zweistelligem Milliardenvolumen eingedeckt. Auch sein eigenes Unternehmen, das Investmentvehikel Berkshire Hathaway, profitiert von der positiven Stimmung am Markt: Die Aktie notiert auf Rekordniveau.



Redaktion finanzen.net

