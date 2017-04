Erfolgreicher kann man eine Handelswoche kaum starten: Nachdem die Tesla -Aktie an der NASDAQ bereits am Montag um satte 7,27 Prozent geklettert war und ein neues Allzeithoch markiert hatte, setzt sich der Rekordlauf auch im Dienstagshandel fort: Erstmals in seiner Geschichte klettert das Papier über die Marke von 300 US-Dollar und verzeichnet einen neuen Rekord. Als Schlusskurs am Dienstag stehen 303,68 US-Dollar.

Starke Auslieferungszahlen treiben die Aktie

Anleger haben dabei positiv auf die jüngsten Auslieferungszahlen von Tesla reagiert. Bei Produktion und Auslieferung hat das Unternehmen rund um Milliardär Elon Musk neue Rekorde eingefahren: Im ersten Quartal verließen 25.400 Tesla-Fahrzeuge die Montage-Hallen - damit brachte das Unternehmen mehr Wagen auf den Markt, als in je einem Quartal zuvor. Insgesamt wurden 13.450 Model S produziert, weitere 11.550 Model X wurden ausgeliefert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahresquartal ein Plus von 69 Prozent.

Sind die Ziele von Elon Musk doch schaffbar?

Firmenchef Elon Musk hat seinem Konzern eine ambitionierte Zielvorgabe gemacht. Ab 2018 sollen 500.000 Tesla-Fahrzeuge im Jahr vom Band laufen. Verglichen mit der Produktion von 84.000 Wagen im vergangenen Jahr wäre dies ein gewaltiger Sprung. Doch Tesla setzt alle Hoffnungen auf sein neues Model 3. Mit dem ersten günstigen Elektroauto aus eigenem Hause will der Hersteller den Sprung in den Massenmarkt schaffen und weg vom Image des Luxusautobauers für vermögende Elektroauto-Fans. Die Serienfertigung für das Model 3 soll im September starten.

Viele Experten halten das Produktionsziel für zu ambitioniert. Tom Randall von Bloomberg erklärte: "Musk würde dann mehr Fahrzeuge verkaufen, als BMW mit seiner 3er Serie und die Mercedes C-Klasse zusammen unters Volk bringen".

Tesla überholt Ford nach Börsenwert

Doch Anleger scheinen Vertrauen in den charismatischen Firmenchef und sein Elektroautounternehmen zu haben, wie auch die Aktienkursentwicklung beweist. In den vergangenen sechs Monaten hat die Tesla-Aktie mehr als 41 Prozent zugelegt - und das, obwohl der Musk-Konzern weiter rote Zahlen schreibt.

Mit dem jüngsten Allzeithoch hat Tesla in Sachen Marktkapitalisierung mit 48 Milliarden US-Dollar sogar den US-Traditionshersteller Ford überholt, der auf einen Marktwert von 44 Milliarden US-Dollar kommt. Nun hat Tesla den nächsten Traditionskonzern im Visier: General Motors ist mit einer Marktkapitalisierung von 51 Milliarden US-Dollar in Sichtweite.



