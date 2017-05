Statoil erwirtschaftet höheren Gewinn und schüttet eine konstante Dividende aus

Der norwegische Ölriese Statoil (ISIN: NO0010096985) erwirtschaftete im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs einen bereinigten Gewinn nach Steuern in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 0,12 Mrd. US-Dollar), wie das Unternehmen am Donnerstag in Oslo mitteilte. Der Umsatz legte um 54 Prozent auf 15,53 Mrd. US-Dollar zu. Statoil profitierte vom höheren Ölpreis und von Kosteneinsparungen.

Statoil wird für das erste Quartal 2017 eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Dividende in Höhe von 0,2201 US-Dollar ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 22. September 2017. Ex-Dividenden Tag ist der 9. August 2017. Statoil will auch wieder eine Aktiendividende anbieten. Demnach kann die Dividende in bar oder in Form von Aktien (Discount 5 Prozent) bezogen werden. Dies muss von der Hauptversammlung noch genehmigt werden.

Im letzten Geschäftsjahr 2016 lag die Dividende insgesamt bei 0,88 US-Dollar (ca. 0,81 Euro). Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 15,42 Euro und der aktuellen Ausschüttung entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,22 Prozent. Ab 2014 stellte Statoil die Dividende auf vierteljährliche Auszahlung um.

Statoil entstand aus dem Zusammenschluss von Statoil und den Erdöl- und Erdgasaktivitäten von Norsk Hydro. Der Hauptsitz ist in Stavanger. Wichtige Fördergebiete sind in Brasilien, der Nordsee und der Barentssee. Der norwegische Staat hält die Mehrheit an Statoil.

