Stellenplus auf dem US-Arbeitsmarkt viel größer als erwartet

Washington (Reuters) - Auf dem US-Arbeitsmarkt sind im April weit mehr Jobs entstanden als erwartet.

Private Unternehmen und der Staat schufen insgesamt 211.000 Stellen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Fachleute hatten mit lediglich 185.000 gerechnet, nachdem es im Vormonat mit 79.000 einen kleinen Dämpfer gegeben hatte.

Die separat ermittelte Erwerbslosenquote sank im April um einen Tick auf 4,4 Prozent - der niedrigste Wert seit fast 17 Jahren. Die US-Notenbank Fed, die Vollbeschäftigung anstrebt, ist praktisch am Ziel und hat damit begonnen, die Zinszügel anzuziehen. Sie erhöhte den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld im März auf die aktuelle Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent. Sie hielt auf der jüngsten Sitzung am Mittwoch still, dürfte jedoch nach Ansicht vieler Experten im Juni nachlegen.

US-Präsident Donald Trump , der nun bereits mehr als 100 Tage im Amt ist, will die Wirtschaft mit einer radikalen Steuerreform und Investitionen in Billionenhöhe anschieben und den Jobmotor noch kräftiger in Schwung bringen. Fed-Chefin Janet Yellen hat aber klargestellt, dass sie eine Überhitzung der Konjunktur nicht zulassen will und notfalls einen aggressiveren geldpolitischen Kurs einschlagen könnte.