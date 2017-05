Steuerschätzer ermitteln neue Einnahmeprognose für Staatskassen

BERLIN/BAD MUSKAU (dpa-AFX) - Der Arbeitskreis Steuerschätzung beginnt am Dienstag in Bad Muskau mit den Beratungen über die neue Einnahmeprognose für die Staatskassen. Die Experten von Bund und Ländern, Bundesbank, Kommunalverbänden, Forschungsinstituten sowie Statistikamt ermitteln drei Tage lang das Steueraufkommen für dieses Jahr und den Zeitraum bis 2021. Das Ergebnis wird am Donnerstag von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Berlin verkündet.

Die Steuereinnahmen werden auch in den kommenden Jahren Rekord verzeichnen. Es wird zudem erwartet, dass Bund, Länder und Gemeinden mit mehr Steuereinnahmen kalkulieren können als noch im November geplant. Der Bund geht in seiner Schätzvorlage nach einem Bericht des "Handelsblatts" von einem Steuerplus von 55 Milliarden Euro für den Gesamtstaat im Vergleich zur November-Schätzung aus. Länder und Gemeinden profitierten davon stärker als der Bund. An der Vorlage des Bundes orientieren sich die anderen Steuerschätzer, die endgültigen Zahlen weichen davon aber ab./sl/DP/mis