Steuerschätzer rechnen bis 2021 mit 54,1 Mrd Euro Mehreinnahmen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und seine Amtskollegen in den Ländern können bis 2021 mit insgesamt 54,1 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als bisher erwartet. In diesem Jahr allein sollen die Einnahmen um 7,9 Milliarden Euro höher liegen als im November 2016 erwartet. Zu diesem Ergebnis ist am Donnerstag der Arbeitskreis Steuerschätzung gekommen, der drei Tage lang die neuen Zahlen in Bad Muskau berechnete.

Im nächsten Jahr sollen die Mehreinnahmen in den öffentlichen Kassen bei 5,6 Milliarden Euro liegen und im übernächsten bei 10,5 Milliarden. Nach der Kalkulation der Steuerschätzer soll es nach einem Plus von 13,5 Milliarden im Jahr 2020 dann Steuermehreinnahmen von 16,6 Milliarden Euro im Jahr 2021 geben. Dem Bund allein winken dieses Jahr zusätzliche Steuereinnahmen von 2,4 Milliarden Euro, im nächsten Jahr sollen es dann aber nach Schäubles Angaben wegen der erhöhten Übernahme von Integrationskosten durch den Bund 4,2 Milliarden weniger sein als zuvor angenommen.

In den neuen Zahlen spiegele sich die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider, betonte Schäuble. Die Inlandsnachfrage sei gut und die Beschäftigung auf Rekordniveau. "Nun kann in der nächsten Legislatur die Steuersenkung folgen", erklärte Schäuble, nach dessen früheren Angaben hierfür ein Spielraum von 15 Milliarden Euro besteht. "Ich lege heute nicht ein Steuerprogramm für die nächste Legislaturperiode vor", hob er aber hervor.

Insgesamt sollen die Steuereinnahmen nach der neuen Schätzung 2017 gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent auf 732,4 Milliarden Euro und 2018 um 3,4 Prozent auf dann 757,4 Milliarden Euro wachsen. Im November 2016 hatten die Schätzer noch mit Einnahmen von 724,5 Milliarden Euro in diesem und 751,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr gerechnet. Für die nachfolgenden Jahre veranschlagen die Experten jährliche Zuwächse zwischen 3,9 und 4,2 Prozent. Im Jahr 2021 sollen die Einnahmen nach ihrer Kalkulation bei 852,2 Milliarden Euro liegen.

Bereits die jüngsten Steuerdaten aus dem Finanzministerium hatten für das laufende Jahr höhere Einnahmen erwarten lassen, denn in den ersten drei Monaten dieses Jahres stiegen sie ohne Gemeindesteuern insgesamt um 6,8 Prozent auf 165,4 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2017 08:53 ET (12:53 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 53 AM EDT 05-11-17