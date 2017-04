Steuersenkungen für US-Bürger sowie Unternehmen waren eines von Trumps zentralen Wahlversprechen. Trump hatte am Montag gesagt, am Mittwoch werde es zur Steuerreform eine "große Ankündigung" geben. Es ist aber unklar, wann genau er die Pläne vorlegt und welchen Umfang diese haben.

Trump hatte eine "historische Steuerreform" versprochen. Unternehmen sollten weniger Steuern bezahlen, um überall wettbewerbsfähig zu sein und florieren zu können. Gleichzeitig solle die Mittelschicht in den USA von massiven Steuererleichterungen profitieren. Die Umsetzung einer Steuerreform dürfte Monate in Anspruch nehmen. Denn auch wenn beide Kammern des Kongresses und das Weiße Haus von Republikanern geführt werden, sind die Interessen in wichtigen Feldern verschieden./hoe/DP/tos

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: Ralph Freso/Getty Images, Action Sports Photography / Shutterstock.com, Ilya B. Mirman/Getty Images, Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Image