Streik bei Amazon Leipzig geht weiter

LEIPZIG (dpa-AFX) - Beschäftigte des Internetversandhändlers Amazon in Leipzig haben am Mittwoch ihren Streik fortgesetzt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hatten sich am Dienstag 360 Beschäftigte des Unternehmens an dem Ausstand beteiligt. "Die Stimmung auf der Streikversammlung war richtig gut, von Frühjahrsmüdigkeit keine Spur bei den Streikenden", erklärte Streikleiter Thomas Schneider am Mittwoch.

Nach Gewerkschaftangaben hat der Ausstand nach dem verlängerten Wochenende bereits zu Staus beim Einlagern von Ware sowie dem Packen der Pakete geführt. Eine Amazon-Sprecherin wies dies zurück. Die Kunden würden fristgemäß beliefert.

Die Gewerkschaft verlangt die Übernahme des Tarifvertrags für den Versand- und Einzelhandel bei Amazon. Das lehnt der Internetriese ab. Wegen der Streiks an den deutschen Amazon-Standorten habe das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren die Löhne und Gehälter aber immer wieder ein wenig erhöht, so Verdi.

In dem Konflikt um einen Tarifvertrag gibt es seit Mai 2013 immer wieder Streiks./jab/DP/stb