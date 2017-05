Strombörse EEX führt Futures für Österreich ein

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Wegen der geplanten Teilung der gemeinsamen Strompreiszone zwischen Deutschland und Österreich führt die Leipziger Strombörse EEX Stromfutures für Österreich ein. "Die neuen Produkte werden am 26. Juni 2017 gestartet und umfassen Grund- und Spitzenlastkontrakte mit einer monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Fälligkeit", teilte die EEX mit.

Damit können sich Kunden ab dem Sommer gegen Preisänderungen im österreichischen Markt absichern. Börsenchef Peter Reitz sprach vom richtigen Zeitpunkt, den Marktteilnehmern Instrumente zum Hedging in die Hand zu geben.

Deutschland hatte die Alpenrepublik vergangenes Jahr vom billigen Strom aus der gemeinsamen Preiszone abgekoppelt und damit für Empörung gesorgt. Weil hierzulande wegen der Energiewende der Strom an der Leipziger Börse billiger ist als bei den Nachbarn, griffen die Österreicher gerne bei der subventionierten Energie aus Deutschland zu. Das geschah häufiger, als es die Kapazität der Verbindungsleitungen zwischen beiden Ländern hergegeben hat.

Die beiden zuständigen Netzbehörden einigten sich am Montag darauf, ein Engpassmanagement für den Stromhandel einzuführen. Das Verfahren bedeutet, dass nur noch so viel Strom zwischen Deutschland und Österreich ge- und verkauft werden kann, wie über vorhandene Netze fließen kann.

Der zwischen den Behörden gefundene Kompromiss sieht vor, dass zwischen beiden Staaten eine Kapazität von 4,9 Gigawatt zur Verfügung stehen soll. Das Engpassmanagement greift ab Oktober 2018. Bis dahin gilt weiterhin die historisch gewachsene, gemeinsame Preiszone zwischen beiden Nachbarländern.

