Studie: Autofahrer profitieren von Benzinpreis-Apps

BONN (dpa-AFX) - Seitdem die Autofahrer die aktuellen Preise aller Tankstellen auf dem Smartphone vergleichen können, tanken sie vermehrt in Preistälern. Die hohe Transparenz des Benzinmarktes habe den Wettbewerb an den Tankstellen verschärft, heißt es in einer wissenschaftlichen Studie des Düsseldorfer Wettbewerbsökonomen Prof. Justus Haucap und weiterer Autoren, die in der Fachzeitschrift "Wirtschaftsdienst" veröffentlicht wurde. Danach wurden fast 60 Prozent des verkauften Benzins in vier untersuchten Städten zu günstigen Preisen abgegeben, davon deutlich mehr als die Hälfte sogar zu absoluten Tiefpreisen. Die Autofahrer sparten durch das gezielte Ausnutzen der Preistäler 3,24 Cent je Liter gegenüber dem Durchschnittspreis der Tankstellen./egi/DP/zb