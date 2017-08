Studie prognostiziert nach Brexit starken Jobaufbau in Frankfurt

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union kann der Stadt Frankfurt und der Region Rhein-Main erheblichen Auftrieb verschaffen. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine wissenschaftliche Studie der privaten WHU - Otto Beisheim School of Management, die von dem Verein Frankfurt Main Finance in Auftrag gegeben wurde. Die Initiative, der neben der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen zahlreiche Unternehmen angehören, hat sich die Stärkung des hiesigen Finanzplatzes auf die Fahnen geschrieben.

Auf Basis ihrer Modelle kommen die Forscher zu dem Schluss, dass die Stellen im Finanzgewerbe, die ohnehin durch den "exogenen Schock" Brexit nach Frankfurt und Umgebung verlagert werden, den Jobaufbau innerhalb von vier Jahren durch Multiplikatoreffekte verstärken. Die neuen Banken brauchen Büros und nehmen Dienstleistungen in Anspruch. Die Mitarbeiter fragen Wohnungen, Fortbewegungsmittel, Bildungsangebote, Nahrungsmittel und Gesundheitsfürsorge nach. Beim Genuss der wohlklingenden Daten gibt es aber mehrere Einschränkungen zu beachten.

Bis zu 88.000 zusätzliche Stellen nach dem Brexit

Die nackten Zahlen hören sich gut an: 10.000 neue Banken-Jobs im Zuge des Brexit können in den folgenden vier Jahren die Entstehung weiterer 36.000 Stellen anderer Branchen in der Rhein-Main-Region nach sich ziehen, so die Studie. Und das ist nur das "Vorsichtige Szenario". Im "Optimistischen Szenario" liegt die Zahl bei knapp 88.000. Für die Stadt Frankfurt nennen die Forscher gut 21.000 Arbeitsplätze im vorsichtigen und 34.000 im optimistischen Szenario.

Sogar nach Branchen haben die Autoren der Studie, Lehrstuhlinhaber Lutz Johanning und Doktorand Moritz Noll, den Jobaufbau aufgeschlüsselt. Daraus geht hervor, dass es nicht schlecht bezahlte haushaltsnahe Dienstleistungen sind, die davon profitieren. Die Forscher sehen neben dem offensichtlichen Profiteur Immobilien die Verarbeitende Industrie, Autohandel und -reparatur, sowie Gesundheitsversorgung in der Rhein-Main-Region weit vorne.

Mehr Arbeitsplätze ziehen mehr Steuern nach sich. Eine Hochrechnung der Ergebnisse ergibt, dass die Stadt Frankfurt im konservativen Szenario mit einem Plus aus Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer von rund 136 Millionen Euro im Jahr rechnen kann, im besten Falle betrüge diese Zahl 191 Millionen Euro.

Grundannahmen nicht in Stein gemeißelt

Wie jedes wissenschaftliche Modell basiert auch die Studie von der WHU auf gewissen Grundannahmen. Über die lässt sich trefflich streiten, das räumt Johanning bei der Vorstellung der Studie in Frankfurt ein. So legen die Forscher die Zahl von 10.000 Bank-Stellen als primären Effekt zugrunde, die der Brexit für Frankfurt mit sich bringt. Das ist eine Schätzung, die Frankfurt Main Finance bereits kurz nach dem Brexit-Votum im Juni 2016 getroffen und seitdem beibehalten hat. Die Schätzungen schwanken indes enorm: Der Verband der Auslandsbanken in Deutschland gab 3.000 bis 5.000 zusätzliche Stellen aus, die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) nannte eine Zahl von 8.000 zusätzlichen Brexit-Jobs, die Frankfurt School of Finance in Management gar 20.000.

Johanning hält die Zahl von 10.000 für plausibel. Außerdem geht er davon aus, dass es nicht in erster Linie die "Glitter-Jobs" des Bankgewerbes sind, also die Investmentbanker, die Fusionen und Übernahmen begleiten, welche in hiesige Regionen umziehen. Vielmehr hofft er auf die beständigeren Jobs, unter anderem aus den Back Offices der Banken.

Um einen Anhaltspunkt zu haben, wie sich der Stellenaufbau im Bankgewerbe zum Stellenaufbau in anderen Branchen verhält, haben sich die Forscher als zweite Grundannahme auf historische Wachstumsraten verlassen. So haben sie sich den Zeitraum März 2008 bis Dezember 2016 angeschaut und in ihre ökonometrischen Modelle einfließen lassen.

Dass die Studie nicht der Weisheit letzter Schluss und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist, ist auch dem Auftraggeber klar. Eine Kerze in einem dunklen Tunnel sei besser als gar keine Kerze, sagte Hubertus Väth, Geschäftsführer von Frankfurt Main Finance e.V über die Studie. "Das hier ist eine Kerze, nicht die Ausleuchtung des Tunnels."

August 25, 2017

