Stuttgart21 zwei Jahre im Verzug - Bahn lässt Pläne überprüfen

Berlin (Reuters) - Wenige Wochen nach der Bundestagswahl hat die Deutsche Bahn weitere Probleme beim Milliarden-Projekt Stuttgart21 eingeräumt.

Es bestehe mittlerweile ein Verzug von 24 Monaten bei dem unterirdischen Bahnhof, teilte der Staatskonzern am Freitag in Berlin mit. Daran habe sich trotz Anstrengungen für eine Beschleunigung in den vergangenen Monaten nichts geändert. Bislang hatte die Bahn Dezember 2021 als voraussichtlichen Fertigstellungstermin genannt. Angesichts der Termin- und Kostenrisiken etwa durch steigende Baupreise sei jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, um die Pläne zu überprüfen, erklärte das Unternehmen. Die Ergebnisse sollten noch im Dezember vorliegen.

Das umstrittene Projekt, über das 2011 auch in einem Volksentscheid in Baden-Württemberg abgestimmt wurde, soll nach bisherigem Stand rund 6,5 Milliarden Euro kosten.