Südafrikas neuer Finanzminister will Reichtum umverteilen

Pretoria (Reuters) - Südafrikas neuer Finanzminister Malusi Gigaba hat seine Bereitschaft zu einer Umverteilung des Wohlstands im Land an die dunkelhäutige Bevölkerungsmehrheit signalisiert.

Das Land stehe an einem "polarisierten und umstrittenen" Moment, sagte er am Samstag bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Der Reichtum befinde in der Hand eines kleines Teils der Bevölkerung. Dies müsse sich ändern. Seine Äußerungen stehen in Einklang mit populistischen Ankündigungen von Präsident Jacob Zuma. Dieser hatte zuletzt gesagt, für eine Verfassungsänderung eintreten zu wollen, die die Enteignung weißer Farmer ohne Entschädigung ermöglichen solle. Das schürte Sorgen, dass es in Südafrika zu ähnlichen Entwicklungen wie in Simbabwe kommen könnte, wo die Wirtschaft nach den Enteignungen kollabiert war.

Zuma hatte am Freitag den bei Investoren geschätzten Finanzminister Pravin Gordhan entlassen. Dieser galt als Stabilitätsgarant in dem Schwellenland, das unter einer stagnierenden Konjunktur leidet.