'Sunday Times': 40 Tory-Abgeordnete wollen Mays Rücktritt

LONDON (dpa-AFX) - Vierzig Abgeordnete der regierenden Tory-Partei in Großbritannien wollen nach einem Bericht der "Sunday Times" in einem Brief ihr Misstrauen in Premierministerin Theresa May zum Ausdruck bringen. Laut der Sonntagszeitung fehlen nur noch acht Stimmen, um einen Führungskampf bei den Konservativen zu erzwingen.

Mays Position ist bereits seit der vorgezogenen Parlamentswahl im Juni angeschlagen, in der die Tories ihre Mehrheit im Unterhaus verloren. Weiter geschwächt wurde ihre Regierung zuletzt durch den mangelnden Fortschritt bei den EU-Austrittsgesprächen in Brüssel sowie durch den Rücktritt zweier Minister binnen zwei Wochen./gma/DP/he