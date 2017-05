Supreme Industries kündigt Dividende an

Der Hersteller von LKW-Aufbauten, Supreme Industries (ISIN: US8686071023, NYSEMKT: STS), wird eine Quartalsdividende von 0,035 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,14 US-Dollar je Anteilsschein ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 18,26 US-Dollar bei 0,77 Prozent. Aktionäre erhalten die Dividende am 21. Juni 2017 (Record date: 14. Juni 2017). Supreme Industries unterhält 7 Fertigungsanlagen in den USA. Der Firmensitz befindet sich in Goshen, Indiana.

Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 68,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 69,4 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der Wall Street gelistet und weist dort seit Jahresanfang 2017 ein Kursplus von 16,31 Prozent auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de