Susanne Fuchs rückt in den Aufsichtsrat von Fuchs Petrolub

MANNHEIM (Dow Jones)--Im Aufsichtsrat von FUCHS PETROLUB kommt es zu einem Wechsel. Manfred Fuchs hat mit Ablauf der Hauptversammlung sein Amt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender nach 13 Jahren niedergelegt. Seine Nachfolge tritt Susanne Fuchs an. Sie wurde mit großer Mehrheit von den Aktionären als Vertreterin der Familie Fuchs in den Aufsichtsrat gewählt. Im Anschluss an die Hauptversammlung des Schmiermittelherstellers ernannte der Aufsichtsrat aus seinen Reihen zudem Erhard Schipporeit zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2017 13:29 ET (17:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 01 29 PM EDT 05-05-17