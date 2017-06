Synovus Financial gibt 15 Cents Dividende bekannt

Der amerikanische Finanzdienstleister Synovus Financial (ISIN: US87161C5013, NYSE: SNV) zahlt eine Dividende von 15 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Somit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Aktienkurs von 41,23 US-Dollar (Stand: 5. Juni 2017) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,46 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 3. Juli 2017 (Record date: 15. Juni 2017)

Synovus reduzierte die Dividende im Herbst 2008 von 17 US-Cents auf 6 US-Cents und im April 2009 auf nur noch 1 US-Cent vierteljährlich. Seitdem kam es wieder zu drei Anhebungen. Im Jahr 2014 erfolgte eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:7.

Das Unternehmen ist 1888 in Columbus, im US-Bundesstaat Georgia, gegründet worden. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2017 erwirtschaftete Synovus einen Nettogewinn von 69,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 50 Mio. US-Dollar). Der Umsatz betrug 304,1 Mio. US-Dollar.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 0,37 Prozent im Plus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de