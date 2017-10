Syrische Regierung fordert Abzug türkischer Soldaten

Amman (Reuters) - Die syrische Führung hat die türkischen Truppen im Nordwesten des Landes zum sofortigen Abzug aufgefordert.

Ihre Präsenz stelle eine "unverhohlene Aggression" dar, erklärte das Außenministerium in Damaskus. Das Vorrücken der Einheiten in das Rebellengebiet der Provinz Idlib sei zudem ein Verstoß gegen das Völkerrecht, hieß es in der Stellungnahme, die am Samstag über die Staatsmedien verbreitet wurde.

Die türkischen Soldaten waren am Donnerstag entsandt worden, um in der Region Zusammenstöße zwischen Regierungseinheiten und Rebellen zu verhindern. Dies war so im vergangenen Monat bei Friedensgesprächen mit Vertretern des Iran und Russlands in der kasachischen Hauptstadt Astana vereinbart worden. Zudem hatten sich die drei Länder auf die Bildung von Deeskalationszonen in Syrien verständigt, unter anderem in Idlib. Die Gebiete zum Schutz von Zivilisten sollen zunächst für sechs Monate eingerichtet werden.