'SZ': ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat will neuen Vorstandschef

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Tage von Thomas Ebeling an der Spitze des zuletzt in schweres Fahrwasser geratenen Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) sind einem Pressebericht zufolge gezählt. Der Aufsichtsrat suche intensiv nach einem Nachfolger für den Vorstandschef, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Freitagausgabe) ohne genaue Quellenangabe. Der Markt werde ausführlich sondiert, Dies geschehe innerhalb und außerhalb der Medienbranche. Eine interne Lösung gelte als unwahrscheinlich. Den anderen Vorstandsmitgliedern werde kaum zugetraut, die Krise zu meistern und vor allem auch Vertrauen bei den Anlegern wieder herzustellen. Aufsichtsratsvorsitzender bei ProSiebenSat.1 ist der ehemalige SAP (SAP SE)-Finanzchef Werner Brandt.

Ebelings Vertrag läuft noch bis 2019, aber er hat bereits mehrfach angedeutet, dass er früher aufhören könnte. Manche in der Zentrale in Unterföhring erwarten dem Bericht zufolge, dass er noch maximal bis zur kommenden Hauptversammlung Mitte Mai 2018 im Haus bleiben wird. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger habe Ebeling, der seit 2009 im Amt ist, nicht aufgebaut. Hintergrund seien massive Probleme bei ProSiebenSat.1. Am Donnerstag hatte das Unternehmen erneut die Geschäftsaussichten nach unten korrigiert, der Aktienkurs gab daraufhin deutlich nach.

"Der Aufsichtsrat setzt selbstverständlich rechtzeitig einen adäquaten Prozess zur Suche eines Nachfolgers von Thomas Ebeling auf", zitierte die Zeitung eine Unternehmenssprecherin. Wann dies der Fall sei, werde nicht kommentiert./he