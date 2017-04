T-Mobile US erwirbt Frequenzspektrum für 8 Milliarden Dollar

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom vergrößert ihre Reichweite in den USA mit Milliardenaufwand. Wie T-Mobile US mitteilte, hat sich das Unternehmen in der Frequenzauktion der Behörde FCC Mobilfunkspektrum für 7,99 Milliarden US-Dollar gesichert. Es sei die größte Investition für T-Mobile US aller Zeiten, hieß es in der Mitteilung.

In der Auktion habe man den Zuschlag für 45 Prozent des gesamten zum Verkauf stehenden Niederfreqenz-Spektrums erhalten, so das Unternehmen. Dieses 600-Megahertz-Spektrum decke 100 Prozent der USA und Puerto Rico ab, womit T-Mobile im ganzen Land mit seinem LTE-Netz konkurrenzfähig sei.

Die Wettbewerber haben deutlich weniger eingekauft, wie aus den Unterlagen der FCC hervorgeht. AT&T hat demnach Lizenzen für 910 Millionen Dollar erworben, Comcast hat 1,7 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Verizon wiederum hat keine Gebote abgegeben.

T-Mobile ist die Ertragsperle der Deutschen Telekom und unangefochtener Wachstumstreiber für den Konzern. Für dieses Jahr hat sie sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Sie will in diesem Jahr 2,4 bis 3,4 Millionen Neukunden gewinnen. Für das Wachstum braucht T-Mobile aber Geld, wie die Milliardeninvestition in die Frequenzen zeigt. Die Konzernmutter hat ihren Kreditrahmen für die Tochter zuletzt auf insgesamt 4 Milliarden Dollar aufgestockt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2017 14:29 ET (18:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 02 29 PM EDT 04-13-17