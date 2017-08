TABELLE/Bundesländer melden leicht steigende Preise

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Verbraucher mussten im August für Lebensmittel und Bekleidung tiefer in die Tasche greifen. Auch die Preise für Treibstoffe und Pauschalreisen lagen spürbar höher. In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Brandenburg stiegen die Verbraucherpreise mit Raten von 0,1 bis 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie die Statistischen Landesämter mitteilten. In Hessen stagnierten die Preise. Die jährlichen Steigerungsraten reichten in diesen sechs Bundesländern von 1,8 bis 1,9 Prozent.

Für Gesamtdeutschland (Bekanntgabe um 14.00 Uhr) erwarten Volkswirte, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen sind. Die jährliche Inflationsrate soll ihrer Prognose zufolge auf 1,8 Prozent steigen.

+++ veröffentlicht: August Juli

Bayern +0,2% gg Vm +0,4% gg Vm +1,8% gg Vj +1,6% gg Vj

Sachsen +0,2% gg Vm +0,3% gg Vm +1,9% gg Vj +1,7% gg Vj

Hessen 0,0% gg Vm +0,4% gg Vm +1,8% gg Vj +1,9% gg Vj

Brandenburg +0,1% gg Vm +0,4% gg Vm +1,8% gg Vj +1,4% gg Vj

Nordrhein-Westfalen +0,1% gg Vm +0,4% gg Vm +1,9% gg Vj +1,8% gg Vj

Baden-Württemberg +0,1% gg Vm +0,4% gg Vm +1,9% gg Vj +1,7% gg Vj +++ noch nicht veröffentlicht: --------------------------------------------------------- Deutschland +0,1% gg Vm* +0,4% gg Vm (14.00 Uhr) +1,8% gg Vj* +1,7% gg Vj * = Prognose === Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

