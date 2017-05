TABELLE/DE-BIP 1Q gg Vorjahr (2. Veröffentlichung)

=== 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 2017 2016 2016 2016 2016 PREISBEREINIGT, VERKETTET Bruttoinlandsprodukt +2,9 +1,3 +1,6 +3,2 +1,5 BIP (1. Veröffentlichung) +2,9

Konsumausgaben +1,5 +1,9 +2,4r +3,4r +2,8 Private Konsumausgaben +1,6 +1,6r +1,9r +2,9r +2,1 Konsumausgaben Staat +1,5 +2,7r +3,9r +4,9r +4,7r Bruttoinvestitionen +4,3 -0,1r +1,3r +2,3 +0,5r Bruttoanlage- investitionen +3,4 -0,4r +1,4 +4,7r +3,2 - Ausrüstungs- investitionen +2,0 -2,6 -0,5 +4,4 +3,9 - Bauinvestitionen +4,7 +0,4r +2,1 +5,5r +3,1r Sonstige Anlagen +2,5 +2,5 +2,7 +2,7 +2,4 Inländische Verwendung +2,2 +1,5r +2,1r +3,2r +2,3 Exporte +6,6 +3,3 +1,4r +4,6 +1,3 Importe +5,6 +4,3r +2,7r +5,0r +3,1r nachrichtlich: BIP je Erwerbstätigen +1,4 -0,1r +0,4r +2,0 +0,2 BIP je Erwerbstätigen- stunde -0,3 +1,1r +0,5r +0,3r +1,7

WACHSTUMSBEITRäGE ZUM PREISBEREINIGTEN BIP (in Prozentpunkten) Konsumausgaben +1,1 +1,4r +1,7r +2,5r +2,0 - Private Konsumausgaben +0,8 +0,9r +1,0r +1,6r +1,1 - Konsumausgaben Staat +0,3 +0,5r +0,7 +0,9 +0,9 Bruttoinvestitionen +0,9 0,0 +0,3r +0,4 +0,1r Bruttoanlage- investitionen +0,6 -0,1 +0,3 +0,9 +0,6 - Ausrüstungs- investitionen +0,1 -0,2 0,0 +0,3 +0,2 - Bauinvestitionen +0,4 0,0r +0,2 +0,6 +0,3 Sonstige Anlagen +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 Vorratsver- änderungen u.ä. +0,3 +0,1r 0,0r -0,5 -0,5r Inländische Verwendung +2,0 +1,4r +2,0r +2,9 +2,1r Außenbeitrag +0,9 -0,1r -0,5r +0,3 -0,6 === - r = revidiert

- Veränderungen zum Vorjahreszeitraum in Prozent

- Quelle Daten: Statistisches Bundesamt (Destatis)

- Webseite: www.destatis.de

May 23, 2017 02:00 ET (06:00 GMT)

