TABELLE/DE-Verbraucherpreise April (endgültig)

=== Änderung +/- Prozent gg Vm gg Vj gg Vm gg Vj HVPI April (endgültig) 0,0 +2,0 0,0 +2,0 PROGNOSE 0,0 +2,0 0,0 +2,0 April (vorläufig) 0,0 +2,0 0,0 +2,0

März +0,2 +1,6 +0,1 +1,5 Februar +0,6 +2,2 +0,7 +2,2 Januar -0,6 +1,9 -0,8 +1,9 2016 Dezember +0,7 +1,7 +1,0 +1,7 November +0,1 +0,8 0,0 +0,7 Oktober +0,2 +0,8 +0,2 +0,7 September +0,1 +0,7 0,0 +0,5 August 0,0 +0,4 -0,1 +0,3 Juli +0,3 +0,4 +0,4 +0,4 Juni +0,1 +0,3 +0,2 +0,1 Mai +0,3 +0,1 +0,4 0,0 April -0,4 -0,1 -0,5 -0,3 === - vorläufig = auf Basis vorliegender Länderraten

- Basis 2010 = 100

- HVPI = EU-harmonisierter Verbraucherpreisindex

- HVPI-Basis 2015=100

- Quelle Daten: Statistisches Bundesamt

- Webseite: www.destatis.de

Die nächsten Veröffentlichungstermine:

30.05.2017 - Mai-Daten (vorläufig)

14.06.2017 - Mai-Daten (endgültig)

29.06.2017 - Juni-Daten (vorläufig)

13.07.2016 - Juni-Daten (endgültig)

28.07.2017 - Juli-Daten (vorläufig)

11.08.2017 - Juli-Daten (endgültig)

30.08.2017 - August-Daten (vorläufig)

13.09.2017 - August-Daten (endgültig)

28.09.2017 - September-Daten (vorläufig)

13.10.2016 - September-Daten (endgültig)

30.10.2017 - Oktober-Daten (vorläufig)

14.11.2017 - Oktober-Daten (endgültig)

29.11.2017 - November-Daten (vorläufig)

13.12.2017 - November-Daten (endgültig)

29.12.2017 - Dezember-Daten (vorläufig)

16.01.2018 - Dezember-Daten (endgültig)

