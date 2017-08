TAG Immobilien erlöst mit Wandelanleihe 262 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die TAG Immobilien AG hat eine Wandelanleihe im Volumen von 262 Millionen Euro bei institutionellen Anlegern platziert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Wandelanleihe eine Laufzeit bis September 2022 und wird mit einem Kupon von 0,625 Prozent verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis betrage rund 17,93, was einer Wandlungsprämie von 30 Prozent über dem Referenzkurs entspreche.

TAG Immobilien hatte am Mittwochmorgen angekündigt, über die Ausgabe der Wandelanleihe bis zu 277 Millionen Euro einzusammeln.

Der Nettoerlös aus der Begebung soll für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden. "Durch diese Transaktion können wir deutlich höher verzinsliche Verbindlichkeiten zurückführen und unsere durchschnittlichen Fremdkapitalkosten wesentlich reduzieren", wird TAG-CFO Martin Thiel in der Mitteilung zitiert.

August 23, 2017

