TAGESVORSCHAU/1. Mai 2017

=== *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 53,3 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 56,5 Punkte zuvor: 57,2 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben März PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q, Sunnyvale

- Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, Russland, Schanghai, Hongkong und Südkorea geschlossen === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

