TAGESVORSCHAU/1. September 2017

=== *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 55,2 zuvor: 55,1 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 54,9 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,4 1. Veröff.: 59,4 zuvor: 58,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,4 zuvor: 56,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,1 11:00 GR/BIP 2Q *** 11:15 IT/EZB-Vizepräsident Constancio, Rede bei einem Forum des European House-Ambrosetti, Cernobbio 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +179.000 gg Vm zuvor: +209.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,34% gg Vm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,7 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 53,3 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 56,2 Punkte zuvor: 56,3 Punkte *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan August (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,3 1. Umfrage: 97,6 zuvor: 93,4 *** 16:00 US/Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm

*** - US/Kfz-Absatz August - EU/Ratingüberprüfung für Tschechien (Fitch), Deutschland (Fitch), Litauen (S&P), Schweden (S&P), Malta (Moody's), Portugal (Moody's) - DE/Stada Arzneimittel AG, Ende der Nachfrist (um Mitternacht) zur Aktien-Andienung im Zuge der Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Bain und Cinven - DE/Internationale Funkausstellung IFA (bis 6.9.), Berlin === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

