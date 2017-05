TAGESVORSCHAU/13. bis 15. Mai 2017

=== S A M S T A G, 13. Mai 2017 *** - IT/G7, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs (seit 11.5.), Bari

S O N N T A G, 14. Mai 2017 *** 08:00 DE/Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr)

M O N T A G, 15. Mai 2017 *** 04:00 CN/Industrieproduktion April *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1H, Hamburg 07:00 DE/Grammer AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Amberg 07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 07:10 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q, Montabaur *** 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach *** 08:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q, Karlsruhe *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Hannover 08:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 08:30 DE/Solarworld AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Bonn 10:00 DE/Freshfields Bruckhaus Deringer, Jahreskonferenz zur Bankenunion, u.a. mit Reden von Bundesbank- Vorstandsmitglied Dombret (10:50) und SSM-Chefin Nouy (11:50), Frankfurt *** 10:15 DE/SPD-Vorsitzender Schulz, PK zum Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen, Berlin 11:00 GR/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 DE/IWF, PK zu Artikel-IV-Konsultationen mit Deutschland, Berlin *** 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK zum Wahlausgang in Nordrhein-Westfalen, Berlin *** 13:45 BE/EZB-Direktor Praet, Rede bei der Belgian Association of Pension Institutions, Brüssel 14:00 DE/Siemens AG, Capital Market Days Siemens Healthineers *** 14:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede auf Arbeitnehmerkongress der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Berlin *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: +7,5 zuvor: +5,2 *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gemeinsame PK nach Gespräch mit Frankreichs Staatspräsident Macron, Berlin *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Mai - DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart - Folgende Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: SMI + NEUAUFNAHME - Sika + AUSGESCHIEDEN - Syngenta === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

