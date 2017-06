TAGESVORSCHAU/13. Juni 2017 - vorläufige Fassung

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Mai HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj vorläufig: +2,0% gg Vj zuvor: +2,6% gg Vj *** 09:10 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei der G20- Afrika-Konferenz, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni PROGNOSE: +21,5 Punkte zuvor: +20,6 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +85,0 Punkte zuvor: +83,9 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Finanzminister Schäuble, Teilnahme an Bloomberg- Konferenz, Berlin 14:00 DE/SPD-Wirtschaftsforum, Jahreskonferenz, u.a. mit Parteivorsitzendem Schulz und Bundesarbeitsministerin Nahles, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juni - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

