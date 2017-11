TAGESVORSCHAU/15. November 2017

=== *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 9 Monate, Kassel *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), Pullach 07:45 DE/Wirecard AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Aschheim *** 08:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 3Q (11:30 Telefonkonferenz), Nürnberg 09:00 GB/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der UBS European Conference, London *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +1.700 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,3% 10:30 DE/Deutscher Gewerkschaftsbund, PK zum DGB-Index "Gute Arbeit", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK zur Aktienmarktprognose, Frankfurt 11:00 EU/EZB-Direktor Praet, Teilnahme an der EZB-Konferenz über Zentralbank-Kommunikation, Frankfurt *** 11:00 CH/Zurich Insurance Group AG, Investor Day, Zürich *** 11:00 EU/Handelsbilanz September 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 11:45 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Deutscher Handelskongress (bis 16.11.), u.a. Rede SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles, Berlin 14:00 DE/CDU/CSU, FDP und Grüne, Fortsetzung der Sondierungsgespräche, Berlin *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: +25,1 zuvor: +30,2 *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober 15:00 DE/IG Metall Baden-Württemberg und Südwestmetall, Beginn der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, Böblingen *** 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede bei der UN-Klimakonferenz, Bonn *** 16:00 US/Lagerbestände September PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 22:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Northeastern University's Economic Policy Forum, Boston *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose - DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart ===

