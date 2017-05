TAGESVORSCHAU/16. Mai 2017

=== 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen April *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H, Luton *** 08:45 FR/Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,1% gg Vj 10:00 DE/Vonovia SE, HV, Bochum 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Xing AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Elringklinger AG, HV, Stuttgart *** 10:00 IT/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 GB/Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: +22,0 Punkte zuvor: +19,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +82,0 Punkte zuvor: +80,1 Punkte *** 11:00 EU/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj 1. Veröff. +0,5% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV, Hamburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Landgericht Nürnberg-Fürth, Verhandlung über Prevent (Hastor)-Klage gegen Beteiligung von Ningbo Jifeng an Grammer *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April Baubeginne PROGNOSE: +3,7% gg Vm zuvor: -6,8% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,3% zuvor: 76,1% 18:00 DE/Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Rede beim Berliner Stahldialog *** 19:00 EU/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer Veranstaltung der EZB-Anleihemarkt-Kontaktgruppe, Frankfurt === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

