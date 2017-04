TAGESVORSCHAU/18. April 2017

=== *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q, Charlotte *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März Baubeginne PROGNOSE: -3,9% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: -6,2% gg Vm *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum World Economic Outlook (WEO), Washington 15:00 US/Fed, Rede von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Bard College, Annandale-on-Hudson *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: revidiert +0,1% gg Vm; vorläufig 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,2% zuvor: revidiert 75,9%; vorläufig 75,4% *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q, Clichy *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q, Armonk === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2017 00:07 ET (04:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 07 AM EDT 04-18-17