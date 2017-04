TAGESVORSCHAU/21. April 2017 - vorläufige Fassung

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 01:45 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure (18:30 PK), Washington *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 1Q, Darmstadt 07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Ergebnis 1Q, Eindhoven *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 1Q, Windsor *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,5 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 zuvor: 56,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,9 zuvor: 56,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,4 zuvor: 56,4 *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q, Boston *** 14:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, Pressefrühstück mit Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Schäuble, Washington 15:30 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei einem Symposium der Hamline University, St. Paul *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,8 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit April (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,3 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -3,7% gg Vm

- DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen *** - US/Weltbank und IWF, Beginn Frühjahrstagung (bis 23.4.), Washington - CN/Shanghai Auto Show (bis 28.4.) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2017 08:52 ET (12:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 52 AM EDT 04-20-17