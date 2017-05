TAGESVORSCHAU/23. Mai 2017

=== 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 9 Monate, Einbeck *** 08:00 DE/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,6% gg Vq zuvor: +0,4% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vj 1. Veröff.: +1,7% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 108 zuvor: 108 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,4 zuvor: 56,7 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,2 *** 09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PK zu den Ergebnissen der Konjunkturumfrage Frühsommer 2017, Berlin 09:30 DE/Bundesverband Alternative Investments (BAI), Konferenz, u.a. Rede von Hessens Finanzminister Schäfer (09:45), Frankfurt *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 113,0 zuvor: 112,9 Lagebeurteilung PROGNOSE: 121,2 zuvor: 121,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 105,4 zuvor: 105,2 *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (12:30 PK), ca 13:00 PK Bundesfinanzminister Schäuble, Brüssel *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,4 zuvor: 56,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,6 zuvor: 56,8 10:00 DE/Fraport AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV, Kassel 10:00 DE/Norma Group SE, HV, Frankfurt 10:00 DE/TLG Immobilien AG, HV, Berlin 10:00 DE/Baywa AG, HV, München 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV, Stuttgart 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV, Essen *** 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Petersberger Klimadialog, Berlin 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV, Würzburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV, Wetzlar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,1 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 zuvor: 52,8 *** 16:00 US/Neubauverkäufe April PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm 16:45 BE/Bundesfinanzminister Schäuble, Rede beim European Business Summit, Brüssel 22:03 CH/Quartalsüberprüfung des Stoxx-Europe-600-Index, Zürich 23:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC), New York

