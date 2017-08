TAGESVORSCHAU/24. August 2017 - vorläufige Fassung

=== 07:15 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 2Q, Berlin *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 108 zuvor: 109 *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, München 09:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PK zu Positionen der privaten Banken zur Bundestagswahl, Berlin *** 10:30 GB/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,7% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+2,0% gg Vj 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 232.000 *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: -1,4 Punkte zuvor: -1,5 Punkte *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm *** 18:00 FR/Arbeitsmarktdaten Juli

