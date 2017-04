TAGESVORSCHAU/27. April 2017

=== *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Ludwigshafen *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Augsburg 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q, Martinsried 07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart *** 07:00 NL/Airbus Group, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q, Espoo *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 1Q, Basel *** 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q, Bilbao *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q (11:00 BI-PK), Hamburg *** 07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:30 Telefonkonferenz), Neutraubling *** 07:30 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (09:15 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q, Leverkusen 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q, Werdohl *** 07:30 GB/Air Berlin plc, Jahresergebnis, Rickmansworth *** 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: 9,9 Punkte zuvor: 9,8 Punkte *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Umsatz 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 FR/Total SA, Ergebnis 1Q, Courbevoie *** 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Interim Management Statement 1Q, London *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q, London 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q, Bielefeld 08:30 LU/SAF-Holland SA, HV, Luxemburg *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Sondergipfel am 29. April, Berlin *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis, Kyoto *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/RWE AG, HV, Essen *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen April *** 10:00 IT/Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor April PROGNOSE: 107,0 zuvor: 107,1 *** 10:00 IT/Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 107,7 zuvor: 107,6 10:00 DE/Gerry Weber International AG, HV, Halle/Westfalen 10:00 DE/American Chamber of Commerce in Germany, PK zur Studie "Wirtschaftsstandort Deutschland - Wie US-Investoren Situation und Perspektiven einschätzen", Berlin *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen April *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 108,1 zuvor: 107,9 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +1,2 zuvor: +1,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -3,6 Vorabschätzung: -3,6 zuvor: -5,0 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April PROGNOSE: +0,81 zuvor: +0,82 11:30 DE/Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Frühjahrstagung, 12:20 Rede von IW-Direktor Hüther, Berlin 12:00 CA/PotashCorp, Ergebnis 1Q, Saskatoon *** 12:45 US/Dow Chemical Co, Ergebnis 1Q, Midland *** 13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn *** 13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% 13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta *** 14:00 DE/Verbraucherpreise April (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: revidiert +1,8% gg Vm; vorläufig +1,7% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 244.000 *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt 17:45 FR/Renault SA, Umsatz 1Q, Boulogne-Billancourt *** 17:50 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q, Paris *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:03 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q, Mountain View 22:03 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg April

=== - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 27, 2017

