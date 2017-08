TAGESVORSCHAU/30. August 2017

=== 07:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 3Q, Ehningen *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (09:30 Analystenkonferenz), Luxemburg *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise August (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Verdi und Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen (AGV), Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 170.000 Beschäftigten in der Versicherungsbranche, München 10:00 DE/Bundesbank und Bafin, PG zum Ergebnis der Niedrigzinsumfrage 2017, Frankfurt 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, HV, Frankfurt *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen August 10:30 DE/Biotest AG, HV, Frankfurt *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen August *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H, Hannover *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 111,2 zuvor: 111,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +4,7 zuvor: +4,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -1,5 Vorabschätzung: -1,5 zuvor: -1,7 *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August PROGNOSE: +1,06 zuvor: +1,05 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +178.000 Stellen *** 14:30 US/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,6% gg Vq zuvor: +1,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,0% gg Vq 1. Veröff.: +1,0% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq 15:00 DE/Ryanair Holdings plc, PG mit CEO O'Leary, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 15:15 US/Fed, Rede von Fed Gouverneur Powell (2017 stimmberechtigt im FOMC) auf einem "Gross-Banken Direktoren Konferenz" der Federal Reserve Bank of Chicago Mit Q & A, Chicago *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 19:30 Verband der Auslandsbanken Frankfurt, Rede von Bafin-Chef Hufeld, Frankfurt

*** - DE/Stellenindex BA-X August *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg August === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 30, 2017 00:02 ET (04:02 GMT)

