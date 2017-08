TAGESVORSCHAU/31. August 2017

=== *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q (09:45 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 2Q, Hamburg *** 07:30 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Ergebnis 9 Monate, Amsterdam *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 08:45 FR/Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+0,7% gg Vj *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Gütersloh *** 09:00 AT/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -5.000 gg Vm zuvor: -9.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,7% zuvor: 5,7% *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Juli 10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, PG zur Finanzplatz-Studie, Frankfurt 10:00 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H, Frankfurt 10:00 DE/Capital Stage AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg 10:15 DE/HSH Nordbank AG, Ergebnis 1H, Hamburg 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft, PK zum Thema "Tourismus in Deutschland am Wendepunkt - Forderungen an die neue Bundesregierung", Berlin *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juli Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 9,1% zuvor: 9,1% *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone August (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,2% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj 14:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Live-Web-PK mit Präsident Wissmann zur IAA Pkw 2017 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 234.000 14:35 AT/Alpbacher Finanzmarktgespräche u.a. mit OeNB- Gouverneur Nowotny, Bundesbank-Vorstand Dombret, Österreichs Finanzminister Schelling und Erste-Group-Chef Treichl, Alpbach *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,9 *** 18:00 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H, Paris *** 22:00 CH/Jahresüberprüfung der Blue-Chip-Indizes Stoxx-50 und Euro-Stoxx-50, Zürich === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

