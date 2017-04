TAGESVORSCHAU/6. April 2017 - vorläufige Fassung

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin März *** 07:00 DE/Hella KGaA Hueck & Co, Ergebnis 9 Monate, Lippstadt *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Wirecard AG, ausführliches Jahresergebnis, Aschheim 07:30 DE/VTG AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Hamburg *** 08:00 DE/Auftragseingang Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +3,5% gg Vm zuvor: -7,4% gg Vm 08:00 AT/S&T AG, Jahresergebnis, Wien *** 08:55 DE/"The ECB and Its Watchers XVIII", Konferenz, u.a. Reden von EZB-Präsident Draghi (09:00) und EZB-Direktor Praet (09:30), Frankfurt *** 09:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Deutscher Bankentag, u.a. Rede von Bundesbank- Präsident Weidmann (11:40), Berlin *** 10:00 DE/ifo, Insee, Istat, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Sartorius AG, HV, Göttingen *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Frühjahrs-PK, Düsseldorf 10:30 DE/G20, Treffen der Digitalminister (bis 7.4.), Düsseldorf 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis, Hannover *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 9. März 13:45 MT/EZB-Vizepräsident Constancio, Rede beim Eurofi High Level Seminar, Valletta *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 250.000 zuvor: 258.000 15:10 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Konferenz der Regierungschefs ostdeutscher Länder, Bad Muskau 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pressestatements vor Gespräch mit Irlands Premierminister Kenny, Berlin

*** - US/Präsident Trump, Treffen mit Chinas Staatschef Xi (bis 7.4.), Palm Beach - DE/Deutsche Bank AG, Ende der seit 21. März laufenden Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung über rund 8 Milliarden Euro, Frankfurt === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

