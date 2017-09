TAGESVORSCHAU/6. September 2017

=== 07:30 DE/Vapiano SE, Ergebnis 1H (Telefon-PK 09:00), Bonn *** 08:00 DE/Auftragseingang Juli saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 09:00 DE/Handelsblatt, Jahrestagung "Banken im Umbruch" (bis 7.9.), u.a. mit Reden von Deutsche-Bank-CEO Cryan (09:15), Bundesfinanzminister Schäuble (11:25) und Goldman-Sachs-CEO Blankfein (18:30), Frankfurt 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinett, Berlin 09:30 EU/EuGH, Urteil zu Missbrauch marktbeherrschender Stellung durch Intel bei Prozessoren, Luxemburg 10:00 DE/Statistisches Bundesamt, PK zum Thema "Qualität der Arbeit - Geld verdienen und was sonst noch zählt", Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Pressegespräch zu "Merkels Mittelstandsbilanz", Berlin 11:00 DE/Wirtschaftsstaatssekretärin Gleicke, Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2017, Berlin 12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 3Q, Chicago 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -44,70 Mrd USD zuvor: -43,64 Mrd USD 15:30 DE/Wirtschaftsstaatssekretär Beckmeyer, PK zur deutschen Rohstoffbeschaffung, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 56,9 zuvor: 54,7 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 55,3 Punkte zuvor: 53,9 Punkte *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 20:00 US/Fed, Beige Book

