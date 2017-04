TAGESVORSCHAU/7. April 2017

=== *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +2,8% gg Vm *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Februar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,0 Mrd Euro zuvor: +18,5 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +19,8 Mrd Euro zuvor: +12,8 Mrd Euro *** 08:00 DE/Kassenstatistik der öffentlichen Haushalte 2016 *** 08:00 EU/Treffen der Eurogruppe (12:00 PK); ab 14:00 Informeller Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (bis 8.4.), Valletta *** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 10:30 GB/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -11,0 Mrd GBP zuvor: -10,8 Mrd GBP *** 10:30 GB/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj 11:00 DE/Rhön-Klinikum AG, BI-PK, Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +175.000 gg Vm zuvor: +235.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,23% gg Vm 16:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Quinnipiac Global Asset Management Education Forum, New York 18:15 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) an der Princeton University, New York

*** - US/Präsident Trump, Abschluss des Treffens mit Chinas Staatschef Xi, Palm Beach *** - DE/Deutsche Bank AG, Mitteilung zum Abschluss der Kapitalerhöhung über rund 8 Milliarden Euro, Frankfurt - DE/G20, Treffen der Digitalminister (seit 6.4.), 11:30 PK von Bundeswirtschaftsministerin Zypries, Düsseldorf - EU/Ratingüberprüfung für Tschechien (Fitch), Frankreich (S&P), Rumänien (S&P), Slowakei (Moody's), Schweden (Moody's) === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

