TAGESVORSCHAU/8. September 2017 - vorläufige Fassung

=== 01:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Money Marketeers of New York University *** 01:50 JP/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) *** 04:00 CN/Handelsbilanz August *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q zuvor: +0,5% gg Vq *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Juli Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +21,0 Mrd Euro zuvor: +21,2 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +20,3 Mrd Euro zuvor: +23,6 Mrd Euro *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm *** 10:30 GB/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vj *** 10:30 GB/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -12,0 Mrd GBP zuvor: -12,7 Mrd GBP *** 11:00 DE/Stadt Hamburg, Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann zum Thema "60 Jahre Bundesbank "Der stabilen Währung verpflichtet" auf Senatsempfang, Hamburg 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:30 DE/Eurex, Verfalltag für Bund-, Bobl-, Buxl-Future 14:45 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC), Philadelphia

September 07, 2017

