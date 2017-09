TAGESVORSCHAU: Termine am 8. September 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag,

den 8. September:

TERMINE MIT ZEITANGABE

01:00 USA: Fed-Chef von New York, Dudley, hält eine Rede an der Universität in

New York

01:50 J: BIP Q2/17 (endgültig)

02:30 USA: Fed-Chef von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in New Orleans

07:30 F: Air France-KLM Verkehrszahlen 08/17

07:45 CH: Seco Arbeitslosenzahloen 08/17

04:00 CHN: Handelsbilanz 08/17

08:00 D: Handelsbilanz 07/17

08:00 D: Arbeitskosten Q2/17

08:45 F: Industrieproduktion 07/17

09:00 E: Industrieproduktion 07/17

10:30 GB: Industrieproduktion 07/17

10:30 GB: Handelsbilanz 07/17

11:00 GR: Industrieproduktion 07/17

11:00 GR: Verbraucherpreise 08/17

14:45 USA: Fed-Chef von Philadelphia, Harker, hält eine Rede in Philadelphia

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 07/17 (endgültig)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

EU: Moody's Ratingergebnis Litauen, Polen, Slowenien

SONSTIGE TERMINE

11:00 D: Senatsempfang 60 Jahre Bundesbank mit Bürgermeister Olaf Scholz

u.a. mit Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann, Hamburg

E: Pharma - ESMO Oncology Congress, Madrid (bis 12.9.17)

SAMSTAG, DEN 9. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

03:30 CHN: Verbraucherpreise 08/17

03:30 CHN: Erzeugerpreise 08/17

SONNTAG, DEN 10. SEPTEMBER 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE

15:00 MC: Munich Re PK anlässlich Rückversicherertreffen "Rendez-Vous de

Septembre" in Monte Carlo

