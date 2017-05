Tahoe Resources schüttet 2 Cents Dividende aus

Die kanadische Minengesellschaft Tahoe Resources (ISIN: CA8738681037, NYSE: TAHO) wird eine monatliche Dividende von 0,02 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 0,24 US-Dollar ausgeschüttet.

Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 8,40 US-Dollar (Stand: 4. Mai 2017) 2,86 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 25. Mai 2017 (Record date: 18. Mai 2017).

Tahoe Resources betreibt folgende Minen: die Escobal Silbermine in Guatemala und die La Arena sowie Shahuindo Goldmine in Peru. Darüber hinaus die Timmins West und Bell Creek Goldminen in Kanada. Der Geschäftssitz befindet sich in Vancouver, British Columbia, Kanada.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 189,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 154,89 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn liegt die Aktie an der Wall Street mit 12,21 Prozent im Minus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de

